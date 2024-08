Naise meeleheide: avastasin, et ma pole meie kaheaastase lapse bioloogiline ema

Kuid nüüd, kaks aastat hiljem, hakkas naine pärast üht haiglavisiiti uuesti kahtlema, kui palju aega tema abikaasa ja sõber koos veetsid. «Mu lapsel on veregrupp, mida ei ole bioloogiliselt võimalik minult kui emalt kaasata. Tema on B+, mina A+, abikaasa on O+. Hakkasin kohe muretsema, et see on viljakuskliiniku süü, nad on midagi segamini ajanud ja implanteerinud vale embrüo. Pöördusin advokaadi poole, et kliinikut kohtusse kaevata, kuid veel enne seda otsustasin teha DNA-testi. Testi tulemused näitasid, et ma ei ole ema, aga mu mees on ikkagi isa.»