VÕIGAS AVASTUS Matusebüroolt, mis ladustas aastaid surnukehi ja kauples võltsitud tuhaga, mõisteti välja ligi miljard dollarit

2023. aasta 5. oktoobril büroosse sisenedes avastasid politseinikud kuhjadest 115 lagunevat surnukeha, hiljem kasvas see arv 190ni. Hilisemas kohtuprotsessis kirjeldati, et ruumide põrandad olid kaetud mädaneva vedelikuga ja kõikjal tiirlesid putukad. Selgub, et paljud leinavad pered, kes omaste säilmed selle büroo kätte usaldasid, said endale maha matmises võltsitud tuhka.