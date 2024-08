NÄGEMISENI! Põhjus, miks peaksid oma hommikukohviga hüvasti jätma

Pilt on illustreeriv.

Kõigi lemmik kohv on tuntud oma julge maitse ja erinevate valmistamismeetodite poolest. Jaapani rafineeritud teetseremoonia traditsioonist pärit matcha on aga jahvatatud teelehtedest valmistatud pulbriline roheline tee, mis kogub hulganisti populaarsust. Siin on vaid mõni põhjus, miks peaksid oma hommikukohvi matcha vastu välja vahetama.