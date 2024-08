Huvitav põhjus, miks esimese vibraatori naistele leiutas mees

Freud uskus lisaks ka, et naiste seksuaalsus, mis on keskendunud kliitorile, on ebaküps ja lapsik. Naised peaksid sellest üle saama ja keskenduma vaginaalsele orgasmile. Milline õnn, et me elame tänapäeval, kus seksiuuringud on selle idee kolinaga ümber lükanud.

Kuidas aga muutus masturbeerimine sotsiaalselt aktsepteeritavaks ja tekkisid isegi sekslelud? Ka selle taust on meditsiiniline. Tol ajal diagnoositi väga sageli naistehaigust hüsteeriat, mida ravisid peamiselt meestearstid, puudutades patsientide kliitorit kuni saabus kulminatsioonin. See praktika nõudis aga arstilt palju pingutust ja aega. Nii sündis meditsiinilise vibraatori idee, mis teeb soovitud liigutusi mehaaniliselt. Arvatava esimese vibraatori, Granville'i vasara – loomulikult on selle nimi vasar – leiutas Briti arst Joseph Mortimer Granville. Nii hakkasid riburadapidi tekkima hilisemad sekslelud, nagu me neid tänapäeval tunneme.

Eneserahuldamine on normaalne

Tänapäeval on masturbeerimine üha vähem tabu ja paljudes maailma paikades on see igati normaalne osa seksuaalsusest.

Kasvav teadlikkus seksuaaltervise kohta on midagi enamat kui trend. Tänu internetile ja sotsiaalmeediale on info pärli poleerimise kohta mitte ainult lihtsamini kättesaadav, vaid ka laiemalt tuntud. See viib ka üldise arusaamani – eneserahuldus ei ole enam keelatud. Ka tänapäevased sekslelud on toonud naiste orgasmi tähtsuse esile.

Mis saab edasi?

Sekslelude tootja Satisfyer usub, et tehisintellekt saab eneserahuldamises aina suurema rolli kanda. Virtuaalreaalsus viib meid kõige eksootilisematesse paikadesse, tehisintellekt paneb sekslelud häälkäsklustele reageerima – kõik see on tänu tehnoloogia pidevale arengule varsti kättesaadav.