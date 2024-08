Naise pihtimus: mu poeg kolis pruudiga meile ja ma polnud valmis selleks, mida kõrvalt nägin

Jill Wagner postitas Instagrami avameelse video oma pojast ja miniast pärast nendevahelise magusa hetke nägemist. Hetk ja järeldus sellest, mida mõned võibolla tähelegi ei oleks pannud, liigutas Jilli südamepõhjani. Alates video postitamisest on see saanud üle 270 000 meeldimise ning selle sõnum on vaatajatele väga korda läinud.

Ema suur uhkus tuligi, kui märkas, et on oma pojast tõeliselt hea mehe ja abikaasa kasvatanud. Wagner ütles, et kuigi ta on paariga sageli koos olnud, oli tal hea meel näha nende vahelist ainulaadset suhtlust. Ta sattus nimelt peale hetkele, kui minia oli viletsas tujus ja poeg teda armastavalt trööstis ja lohutas.