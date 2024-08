TABUTEEMA Kõrvalhüpe pani mehe oma seksuaalsuses kahtlema: olen täielikus segaduses

Anonüümseks jäänud mees Inglismaalt on alati arvanud, et ta on hetero, kuna ta on naisega pikaajalises suhtes, kuid intiimsus meessoost sõbraga pani teda endas kahtlema.

«Olen oma tüdruksõbraga peaaegu neli aastat koos olnud ja ta on juba ammu tahtnud, et me koliksime kokku,» kirjutas mees. «Mind häirib see, et tunnen meeste poole tõmmet. Olen seda alati varjanud.»

Mees jätkas, et kuulub kohalikku jalgpallimeeskonda ja pärast jõule liitus nendega Kanadast pärit mees: «Me saime kohe hästi läbi ja ma veetsin temaga palju aega koos, kuna see oli ta esimene kord Inglismaal.»

«Ta tunnistas mulle mõned kuud tagasi, et on gei. Ta ei räägi sellest meie jalgpalliringkondades, kus see on endiselt tabuteema. See oli mulle kergendus, kuna tundsin tema vastu tugevat tõmmet ja taipasin, et ta tõenäoliselt tunneb sama.»

«Olime ühel ööl väga purjus ja nautisime meeletult head seksi,» paljastas mees. «See oli minu esimene kogemus teise mehega ja see oli hämmastav.»

Ta lisas, et nad on sellest ajast mitmeid sarnaseid kogemusi jaganud. «Kuigi ta teab, et mul on tüdruksõber, ütleb ta, et on valmis ootama, kuni ma oma asjad selgeks saan.»