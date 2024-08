VANGIDE TINDER Tütred lämmatanud ema otsib suhet vaid aasta pärast topeltmõrvas süüdimõistmist

Sigrid kolis Prantsusmaalt Floridasse, et mõrvarile lähemal olla. Mõni aeg hiljem said nad ka ühise lapse. Sigrid rääkis 2021. aastal sellest, kuidas nende suhe tõsisemaks muutus: «Kui hakkasin mõistma, et meil tekkisid teineteise vastu tunded, siis me mõlemad ehmusime. Astusime sammu tagasi ja püüdsime teineteisele kirjutamise lõpetada. Olime selle pärast kohutavalt õnnetud. Kuue nädala pärast vastas ta – tema esimesed sõnad olid, et ta armastab mind.»