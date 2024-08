KÄKITEGU Nutikas naine lahendas muuseumis 100 aastase müsteeriumi

Samal õhtul õnnestus Rellil välja selgitada esimese tüdruku isik. Ta kulutas sellele umbes neli tundi. Naise riietuse ja soengu põhjal tegi stsenarist kindlaks, et ta on sündinud 1860. aastatel ja abiellus umbes 20 aastat hiljem. Pärast vaatas Rellu ajaleheväljalõikeid kõrgseltskonna pulmade kohta, kes said endale Faberge'i kätetööd lubada. Nii sai ta aru, et portreel on kujutatud Maria Perugia, kes abiellus 1881. aastal Leopold Rothschildiga.