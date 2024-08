EHMATAV KÕRVALMÕJU Simone Biles paljastab põhjuse, mis sundis ta Botoxist loobuma

«Mul on teile üks naljakas lugu. Nimelt 27. sünnipäevaks lasin omale kulmude piirkonda Baby Botoxi protseduuri teha,» paljastas Biles, viidates kergemale versioonile traditsioonilisest Botoxist, mida kasutatakse sageli kortsude ennetamiseks. «Ja mulle ei meeldinud see, nii et rohkem ei ole ma seda teha lasknud.»

Ta jätkas, et põhjus, miks ta ei ole pärast oma märtsis toimunud sünnipäeva kosmeetilist protseduuri teinud, on teda tabanud ehmatav kõrvalmõju: üks tema kulmudest hakkas aeg-ajalt kontrollimatult tõusma. «See tegi seda iseenesest!» ütles naine.

Seda juhtus lausa nii tihti, et treeningute ajal märkasid seda isegi tema meeskonnakaaslased. «Nad ütlesid: «Simone, su kulmud teevad seda jälle!» Ma tundsin seda ja ei saanud neid tagasi alla suruda,» meenutas Biles naerdes. Ta märkis, et tema kulmud läksid lõpuks umbes 20 sekundit hiljem tagasi oma normaalsesse asendisse, kuid sellest piisas, et Botoxist loobuda.

Õnneks on sportlasel nüüd jälle täielik kontroll oma näoliigutuste üle. «Nüüd võin ma kõiki näohooldusi teha, aga seda ma enam ei tee!» lausus ta lõpetuseks.

New Yorgis tegutsev näoplastikakirurg dr Michelle Yagoda ütles 2018. aastal HuffPostile, et viltune kulm on mõnevõrra tavaline reaktsioon Botoxile ja enamasti on see «alakorrektsiooni» tulemus.

«Botoxit saanud inimestel on otsmiku keskosa piirkond ühtlane ja sile, kuid kulmude kohal, otsmiku külgedel, võib toimuda üles-alla liikumist,» ütles Yagoda. Ta märkis, et võib tekkida ka sama probleem, mida Biles koges, kus «nägu näeb enamasti lõdvestunud välja, kuid üks kulm on kerkinud».

Yagoda ütles HuffPostile, et parim viis selle probleemi lahendamiseks on pisut rohkem Botoxit. «Enamik inimesi arvab, et neile on liiga palju Botoxit süstitud, kuigi tegelikult on neile teatud piirkondades seda hoopis liiga vähe pandud,» kinnitas kirurg.