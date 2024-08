FOTOD Olümpiasportlaste küüned on Pariisis omaette vaatamisväärsus

Iga naine teab, et maniküür on alati vägagi omal kohal. Tundub, et sellega on hästi kursis ka olümpiasportlased, kes on lasknud oma küüned maailma suurima spordipeo jaoks spetsiaalselt üles lüüa. Heidame pilgu Pariisi olümpia kõige silmatorkavamatele küüntele.