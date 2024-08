Kuulsuste juuksur hoiatab: see tuhandete lemmiksoeng võib sind juustest hoopis ilma jätta

Sellega, kas juuksed on naise ehe, võib nõustuda või mitte. Kuid terveid juukseid eelistame me kõik ja kiilad laigud peanahal on enamike õudusunenägu. Loe, mis populaarne soeng juukseid nii kõvasti rikkuda võib ning kuidas välja langenud juuksed võimalikult edukalt tagasi kasvatada.