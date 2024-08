Brad Pitt avaldas, millise nipiga ta näpud alkoholist eemal hoiab

«Ta teab, et tal oleks liiga palju kaotada, kui ta hakkaks uuesti jooma. See võib tema perekonda ja produktsioonifirmat mõjutada, mida ta on kakskümmend aastat üles ehitanud.»

«Ma ei usu, et see on elu, mida ta selles vanuses ette kujutas, kuid see on ainus viis, mis talle praegu sobib,» ütleb siseallikas. «Tundub, et see on aidanud tema suhet Inesiga tugevdada.»