VIDEO Jalgadeta sündinud naine sai enda nimele Guinnessi rekordi

Portlandis elav 31-aastane Kanya Sesser on sihikindel inimene, kelle saavutuste nimekiri paneb ka kõige aktiivsema elustiiliga inimesed imestusest õhku ahmima.

Kanya on paraolümpiasportlane, surfar, näitlejanna ja modell. Nüüd on ta oma isiklike triumfide nimekirja lisanud maailmarekordi tiitli rulatamises.

«Ma arvan, et see on minu karjääris üks elumuutev hetk,» ütles ta rekordist rääkides.