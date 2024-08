UUS DOKK PALJASTAB Elizabeth Taylor üritas keerulise abielu tõttu endalt elu võtta

Taylor kirjeldas ühes intervjuus oma abielu Fisheriga kui üht kohutavat viga. «Eddie tahtis, et ma tunneksin end üksikuna. Me ei käinud kunagi väljas,» ütles ta.

Taylor ütles dokumentaalfilmis, et ta oli Fisheriga abielus olles nii masendunud, et üritas end tappa – naine võttis tahtlikult Fisheri ees suurtes kogustes unerohtu.

Naine avaldas, et ei olnud Fisherit kunagi armastanud: «Ma ei mäleta oma abielust suurt midagi, välja arvatud see, et see oli üks suur, hiiglaslik viga ja ma teadsin seda juba enne pulmi.»