«Mu naine otsis mulle enne oma surma uue naise» Kummaline armastuslugu, mis toob pisara silma!

Mili ja Carolyni armastuslugu on armas, kuid kindlasti mitte tavaline. Nende lugu näitab, et armastus on tõeline siis, kui see on omakasupüüdmatu. «Olen igavesti tänulik Carolyni armastuse ja elu eest, mis ta mulle andis!» kommenteerib Mil, kes jääb Carolyni elupäevade lõpuni ainult heaga mäletama.