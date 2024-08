Selgus, et printsess Catherine'il on ka varem kasvaja olnud

Printsess Catherine'i vähk oli kogu maailmale suureks šokiks. Teadaolevalt on tervislikke eluviise propageeriv naine varem kimpus olnud rasedusaegsete iiveldustega, kuid muidu pole ta eriti arstiabi vajanud. Selgub, et tal on siiski olnud üks kasvaja eemaldamise operatsioon.