KAS MINNA LAHKU? Mees vihastas, sest ta naine pole pärast laste sündi kaalust alla võtnud

«Ma olen ülekaaluline,» tunnistas naine. «Olen olnud sellest ajast, kui me kohtusime. Tal on alati minu kaalu kohta ütlemist olnud.» Abikaasa valaski nüüd aastate jooksul kogunenud viha naise kaalu pärast välja. «Ta ütles, et tal on sellest kõrini ja et ma avaldan lastele halba mõju.» Ütlematagi selge, et selline jutt tegi naise enesetunde äärmiselt kehvaks.