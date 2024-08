KOHUTAV VALETAJA «Ta ajas isegi pea kiilaks!» Vähihaiget teeselnud mees lunib nüüd eksnaiselt raha

«See oli minu sünnipäeval ja ta üritas öelda, et ta tunneb end halvasti ja et tal on vaja koju minna,» rääkis Austraaliast pärit modell taskuhäälingus «Unfiltered». «Lõpuks avastasin, et tegelikult läks ta teise naise juurde.»

Hayley paljastas, et tema eksmehe teisel naisel polnud aimugi, et mehel väidetavalt vähk oli. «Nad olid meist kauem koos olnud ja ta oli tegelikult mehe jaoks peamine — see, kes oli kohtunud tema perekonnaga.»

Hayley rääkis, et alguses väitis tema eks, et tal on luuvähk, kuid siis muutis ta oma juttu, väites, et tegelikult on tegemist nahavähiga.

Modell ütles, et ta küsis selle kohta kohe ka mehe käest, kuid viimane ajas tagasi, et ta üldse kunagi luuvähki maininud oleks.

Ühel päeval küsis Hayley oma mehelt, kus ta oli olnud ja mees kinnitas, et oli lihtsalt sõbra juures, kirjutab The Sun.

Mees ütles, et Hayley võib tõestuseks tema telefoni vaadata, kuid sõnumeid ega fotokausta naisel siiski vaadata ei lubatud.

Hayley teadis kohe, et midagi on valesti ja sukeldus esimese asjana keelust hoolimata fotodesse, kust leidis eelmisel õhtul tehtud pilte.

«Aga siis nägin, et tuli sõnum, nii et ma avasin selle ja seal oli kirjas: «Ma armastan sind, kallis!» Ma vastasin ja küsisin: «Kes sa oled?».»