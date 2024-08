TEA OMA VÄÄRTUST 7 märki, et on aeg oma suhtele kriips peale tõmmata

4. Tal on pornokollektsioon.

Mõned inimesed väidavad, et igal mehel on arvutis pornokogu, kuid kinnisideeline pornokollektsioon on selge punane lipp. Lõppude lõpuks ei vaja ükski mees seda nii palju, eriti kui tal on seksikas tüdruksõber, eks? Küsimus ei ole soovide reguleerimises, vaid prioriteetide ja tasakaalu äratundmises. Sa väärid ta tähelepanu ja teie suhtesse pühendumist, mitte tema fantaasiaid pornostaaridest. Oma arvutisse klippide varumise asemel peaks tema nimekirja tipus asuma ühendus sinuga. See pole piinlik sellest temaga vestelda, päriselt, tee see ära!

5. Tal pole tööd.

Enamik inimesi alustab tööd umbes 20-aastaselt kui mitte nooremalt. Kui tal ei ole tööd, tuleb tõstatada küsimus – miks? Kirglik ja innukas mees on atraktiivne mitte ainult sellepärast, et ta teenib raha, vaid ka seepärast, et temas on vastutustundlikkust ja ambitsioonikust. Suhe peaks endas hõlmama vastastikust toetust ja ühiseid eesmärke. Kui ta ei panusta rahas või ei näita üles innukust, pead sina kogu koormust enda õlgadel kandma. Partner peaks sinu elu täiendama ja lihtsustama, mitte olema energiavampiir. Kui ta veedab kogu oma aja televiisorit vaadates, samal ajal kui sina rügad tööd, on aeg temaga lõpp teha!

6. Ta hoiab oma suhet sinuga saladuses.