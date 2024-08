Soome uuring: just neil inimestel on suurem tõenäosus haigestuda vähki

Soomes läbi viidud uus uuring viitab, et rikastel inimestel on suurem risk haigestuda vähki kui vaestel. Uuringu tulemused näitasid, et neil, kellel on kõrgem sotsiaal-majanduslik staatus, on suurem geneetiline risk haigestuda rinna-, eesnäärme- ja muud tüüpi vähki.