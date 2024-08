Printsess Catherine paljastas kõige ebameeldivama hetke, mis tal on Meghan Markle'iga olnud

Nüüdne troonipärija tegi ettepaneku, et võimas nelik taasühineks «oma lahkunud vanaema mälestuseks ning kohtuks Windsoris kuningannat mälestavate inimestega, kes lilli tõid».

«Catherine tunnistas hiljem ühele kuningliku perekonna liikmele, et paaride vahel oli nii palju pahameelt, et see jalutuskäik oli kõige raskem asi, mida ta kunagi oli pidanud tegema,» kirjutas Jobson.