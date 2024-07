VÕIMAS NAINE Olümpial võistelnud epeevehkleja üllatas ootamatu uudisega

Nada Hafez, kes võistles oma kolmandatel olümpiamängudel, jagas esmaspäeval ühismeedias ootamatut uudist: naine on juba seitsmendat kuud lapseootel.

«Kui teile tundub, et poodiumil on kaks mängijat, siis oli neid tegelikult kolm! Olin mina, minu vastane ning minu veel meie maailma sündiv väike beebi!» kirjutas Hafez, lisades hiljem: «See konkreetne olümpia oli teistsugune; kolmekordne olümpialane, kuid seekord kandsin väikest olümpialast!»

«Rasedus on juba iseenesest raske, kuid elu ja spordi tasakaalu hoidmine oli ülimalt pingeline, kuid seda väärt,» jätkas ta. «Ma kirjutan seda postitust, et öelda: olen uhke, et ma kindlustasin endale koha 16 parema hulgas!»