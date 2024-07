KÕIK RAHAKS Printsess Diana salajased kirjad müüdi oksjonil krõbeda hinna eest maha

Stansted Mountfitcheti Swordersi oksjonil müüdud kirjavahetusest selgub, et Collie oli Diana mõtetes kogu tema elu jooksul.

Enamik Collie'ile saadetud kirjadest on tänukirjad Dianalt tema lastele Williamile ja Harryle tehtud sünnipäeva- ja jõulukingituste eest.

Need märkmed sisaldavad sageli ridu Diana tolleaegse elu kohta.

Ühes kirjas, mis on kirjutatud Kensingtoni palees 25. septembril 1984, tänas Diana Collie't Harryle tehtud kingituse eest.

Ta märkis, et «William jumaldab oma väikest venda ja annab kogu aeg Harryle lõputult kallistusi ja suudlusi».

Buckinghami palee märkmepaberile kirjutatud kahepoolne kiri, mis on dateeritud kolm nädalat enne kuninglikke pulmi, 8. juulil 1981, müüdi pisut vähem kui 8500 euro eest.

Selles kirjutas Diana: «Kõik on siin meeletult hõivatud viimase hetke ettevalmistustega, [---] tulevane pruut on jäänud üsna rahulikuks!»

Swordersi oksjonifirma direktor Luke Macdonald ütles, et kirjad olid väga intiimsed.

«Need on asjad, millest me muidu ilmselt väljaspool kuningliku perekonna väikest ringi ei teaks. Asjaolu, et ta tahtis öelda erilist tänu – kuigi väikeste kingituste eest –, ütleb tõesti, kui lahke ja helde ja hooliv Diana oli,» lisas ta.