OOTAMATU TULEMUS Ema avaldas, mis juhtub tegelikult, kui oma 5-aastase lapse nutiaega piirata

Tänasel päeval on lastel lausa raske ekraanist pause tekitada, sest paljud neist ei suuda nutiseadet käest panna isegi siis, kui nauditakse muid tegevusi. Kui vanemad soovivad tekitada päevas lapsele ekraanipause, soovitavad eksperdid eelkõige meediaplaani koostamisest. Järgmine samm on ise eeskuju näitamine. Kui seda kõike teha järjekindlalt, on suur tõenäosus, et lapsed harjuvad ka lõpuks nende muutustega.