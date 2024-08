See tavapärane harjumus enne magamaminekut rikub teie suhte – ja see pole halb seks

Magamaminek on ideaalne võimalus partneriga ühenduse loomiseks. Selle asemel, et hellusi jagada, on üks osapool või mõlemad telefoni külge liimitud. Näiteks kurdavad paari- ja pereterapeudi kliendid sageli, et nende kaaslane on pidevalt telefonis või tundub olevat mõtetega eemal, muutes üksteisega suhtlemise väljakutseks.