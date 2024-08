Eutanaasia kasuks otsustanud naine pani kirja oma viimased sõnad: ma eksisteerin, kuid ma ei ela

Neli aastat tagasi diagnoositi tal müalgiline entsefalomüeliit (ME), tuntud ka kroonilise väsimuse sündroomina (ME/CFS).

ME on pikaajaline haigus, mis takistab inimestel igapäevaseid tegevusi teha, muutes igasuguse füüsilise ja vaimse pingutuse keeruliseks. Seisund varieerub kergest raskeni ning diagnoositud inimesed kannatavad äärmise väsimuse, mõtlemisraskuste ja muude sümptomite all. Haigusele pole seni veel ravi leitud, kuigi teatud meetodid võivad mõningaid sümptomeid aidata leevendada, vahendab Unilad.