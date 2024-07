Isadustest paljastas mehele šokeeriva tõe: «Ma ei tea, mis sellest kõigest saab»

Ta selgitas, kuidas ta oli 20-aastasena tõeline «elumees» ning tolleaegne tüdruksõber jäi pärast lühikest deitimist peatselt rasedaks. Kuna aga naine oli sel ajal koos mitme erineva partneriga, paluti tal teha lapse isa kindlakstegemiseks isadustest.

Anonüümseks jääda soovinud mees kirjutas Redditis: «Tulemused tulid siis üsna kiirelt tagasi, et ma pole isa. Juhtum lõpetati! Sellest ajast peale pole ma sellele palju mõelnud.» Kuid 2017. aastal otsustas mees teha koduse DNA-testi, kuna teda huvitavad esivanemad ja perekonna ajalugu. Ta sai oma tulemused tagasi ja jätkas oma eluga nagu tavaliselt.

Kuid kõik muutus kuu aega tagasi, kui temaga võeti uuesti ühendust...

Talle öeldi, et üks 23-aastane poiss ei teadnud kunagi, kes ta isa on, ja otsustas teha isadustesti. «Arvake ära, kes see isa on? Jah, need mõlema tehtud kaks testi viisid meid kohe kokku... Ma olin täiesti jahmunud ja ei teadnud, mida kosta. Naise pere oli ilmselt kogu aeg arvanud, et ma kuidagi võltsisin tookord seda isadustesti (mida ma ei teinud...), nii et ma ei saa kunagi teada, mis siis ikkagi tookord juhtus.

Kuigi mees tunnistab, et on selle hiljutise arengu pärast veidi frustreeritud, soovib ta oma pojaga kohtuda. «Kohtun järgmisel nädalavahetusel esimest korda oma peaaegu 23-aastase pojaga. Lisaks ta näeb veel kodus mu naist, 26-aastast tütart ja kolme teist poega, kes on 11-, 12- ja 14-aastased.»

«Ma ei suuda siiani uskuda, et see juhtub. Nii palju emotsioone, mis on mu vaimset seisundit raputanud. Eelmise nädala lõpus leidsin Facebookist ka tugirühma.»

«Tundub, et ta tahab pärast kõiki neid aastaid lihtsalt teada, kes on tema teine perekond. Kui ta oli imik, siis vanaema adopteeris ta ja tundub, et tal oli väikelinnas väga hea kasvatus. Ma ei tea, mis saab. Kõige selle ja tulevikus sündivaga seoses mõtlen asjadele, millele pole kunagi varem mõelnud.»

