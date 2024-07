MIDA SINA ARVAD? Naine ei pese kunagi oma mehe pesu: ma pole tema ema

Kui see toimib Abby ja tema abikaasa jaoks, siis on kõik ju hästi, kuid TikToki kasutajatele ei avaldanud see muljet:

«Kui pesed enda pesu, siis miks mitte pesta ka tema oma? Miks te ei võiks kordamööda üle nädala pesu pesta?»

«Mõnikord pesen mina pesu ja mõnikord tema. Aitame mõlemad üksteist, sest oleme meeskond!»

«Me mõlemad peseme teineteise pesu... oleme partnerid. Me ei aja näpuga järge ega ka eelda, et teine inimene vastutab selle ülesande eest.»

«Nad tõenäoliselt jagavad ka arved täpselt pooleks. Nii imelik on käituda nagu toanaabrid.»

Kuid Abby mure ebaõiglase tööjaotuse pärast ei ole alusetu. Suhtetreener Gemma Nice ütles Metrole, et tema arvates on paljud naised suhetes emarolli lõksu jäänud. «Ma näen seda palju oma klientide juures, et suhtes olev naine teeb kodus suurema osa, sest see on «tema töö». Ei ole, te mõlemad elate oma kodus, te mõlemad töötate, võib-olla olete mõlemad lapsevanemad. See on väsitav,» selgitas Gemma.

«Mõned naised võivad tunda, et nad ei saa öelda, mida nad tunnevad, sest nad võivad siis mehega tülli minna. Ma näen seda palju, eriti kui tegemist on paranemata traumaga ja mees vajab, et tema partner teeks «ema tüüpi» asju, et ta tunneks end armastatuna.»