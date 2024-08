TERVISELE KAHJULIK? Suhkruvabadel karastusjookidel on omad varjuküljed

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) soovitab vähendada lisatud suhkrute igapäevast tarbimist alla kümne protsendi kogu energiatarbimisest. Alla viie protsendi suhkru tarbimine ehk kuus teelusikatäit päevas oleks isegi veel etem ning annaks täiendavat kasu tervisele. Enamik tavalisi karastusjooke sisaldab aga palju enam suhkrut. Võrdluseks võib tuua tavalise 335-milliliitrise purgi Coca-Colat, mis sisaldab üle seitsme teelusikatäie lisatud suhkrut. Kas suhkruvabad joogid on siis paremad?

Mis teeb suhkruvabad karastusjoogid magusaks?

Suhkruvabad karastusjoogid on loodud nii, et nende maitse sarnaneks võimalikult palju tavaliste karastusjookidega. Suhkru asemel pannakse suhkruta karastusjookidesse kunstlikke või looduslikke magusaineid. Kunstlike magusainete hulka kuuluvad aspartaam, sahhariin ja sukraloos. Looduslikud magusained on stevia ja mungavili ekstrakt, mis pärinevad taimsetest allikatest. Paljud kunstlikud magusained on märksa magusamad kui suhkur, nii et sama magususe saavutamiseks on neid vaja vähem.