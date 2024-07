POLE PAHA! USA uhke sünnitushaigla patsiendid saavad kaasa ulmelise kingipaki

Weill Cornelli sünnitushaiglas beebi ilmale toonud emad jagavad ühismeedias terve maailmaga uhkeid kingitusi, mille nad sünnitusmajast kaasa said. Kuna kõnealuses haiglas sünnitamise eest tuleb välja käia umbes 36 000 dollarit – ligi seitse korda suurem summa kui USAs tavapärane, on ka kingikoti sisu hinnaline.

See sisaldas ka kaardikest, millel seisis: «Palju õnne emaks saamise puhul. Siin on haigla poolt midagi erilist.»

«Olles uus ema, sa ei saa aru, kui ülevoolav on kogu see kogemus. See on nii põnev! Olin nii emotsionaalne ja kurnatud,» rääkis Caine People'ile.