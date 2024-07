Meghani soeng ajas fännid segadusse: vabandage, kas see on Markle?

Midagi selles oli täiesti tavatut, sest kuigi värv ja lõikus on samaks jäänud, ajas see kuklasse seotud soeng fännid segadusse. Nad uurisid Browni karussellpostituse kolmandat fotot uudistases ettevaatlikult, kas beeži pükskostüümi riietunud naine on ikka Meghan Markle või keegi tema sarnane daam.

Fännid kahtlesid, kas see on ikka Meghan. Üks jälgija kirjutas: «Kas see pruunikas kostüümis on Meghan Markle?» Teine lisas: «Ma imestasin sama asja!» ja «Tulin siia sama küsima!» Üks Instagrami kasutaja lisas: «Kas see on keegi, kes näeb välja nagu Meghan?»