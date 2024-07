MUST LUIK Mõrv või enesekaitse? Baleriinist üksikema haaras 30 aastat vanema abikaasa vastu relva

Prokurörid väidavad, et Ashley, keda süüdistatakse teise astme mõrvas, tappis mereväe veteranist mehe, sest ta ei tahtnud, et viimane enam tema või nende ühise tütre elus eksisteeriks.

«See juhtum on seotud naisega, kes väga varakult raseduse ajal otsustas, et tahab olla üksikema,» ütles abiprokurör Suzanne O'Donnell Manatee maakonna kohtukeskuses toimunud avaistungil, vahendab The Post and Courier. «Ja ta ei tahtnud, et selle lapse isa saaks mingit külastusõigust. Ta ei löö millegi ees risti ette, et seda eesmärki saavutada.»