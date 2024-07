TEADUSLIKULT TÕESTATUD Naised peaksid varajase surma vältimiseks just nii tihti seksima

Hiljuti Journal of Psychosexual Health'i poolt avaldatud uuring näitas, et 20-59-aastastel naistel, kes seksisid vähem kui kord nädalas, oli 70% suurem risk varakult surra.

Minnesotas asuva Waldeni ülikooli teadlased jõudsid järeldusele, et naistele võiks olla kasulik, kui nad seksiksid rohkem kui vaid üks kord seitsme päeva jooksul.

Autorid märkisid, et seksuaalne aktiivsus on oluline üldise kardiovaskulaarse tervise seisukohalt, vahendab New York Post.