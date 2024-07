«Tegelikult olin uhke!» 4-aastane tüdruk šokeeris julge teoga oma ema

Kolme lapse ema Brianna Attias sai hiljuti selle reegli kohta, et last ei saa sekundikski omapäi jätta, korraliku kinnituse. Nimelt otsustas tema 4-aastane tütar ema šokiks oma kõrvad ise augustada, kui ta oli vaid mõned minutid ilma järelvalveta.

Attias meikis end vannitoas, kui 4-aastane Everly sinna sisse jalutas ja teatas uhkelt, et on ise oma ema sahtlist leitud vana kõrvarõnga abil kõrva augustanud.

Esialgu pidas Attias seda naljaks, kuid lähemal vaatlusel mõistis ta, et tema tütar oli tõepoolest oma kõrva augustanud. Kui ta lapselt uuris, kas see tegi ka haiget, vastas tüdruk eitavalt.

Nii Attias kui ka tema abikaasa Cameron olid Everly julgest teost šokeeritud. Kuid selle asemel, et vihastada või ärrituda, otsustasid vanemad hoopis olukorra üle korralikult naerda, vahendab New York Post.

Pärast seda, kui nad olid veendunud, et temaga on kõik korras, pakkusid vanemad välja, et viivad tütre teise kõrva augustamiseks spetsialisti juurde, kuid laps keeldus ja pakkus välja, et teeb ka teise kõrvaaugu ise ära. Seda ta ka tegi.