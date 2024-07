UUS TREND Kuum seks ilma penetratsioonita

Siiani on levinud eksiarvamus, et seks tähendab vaid penetratsiooni. Kuid vähe sellest, et see ei pruugi eri põhjustel alati võimalik olla, kõik ka ei taha seda iga kord. Pealegi saab vaid väike osa naistest orgasmi penetratsiooni kaudu. On aeg näha seksi ja selle lõputuid võimalusi laiemalt. Allpool on kirjas seitse kuuma nippi, mis ei hõlma penetratsiooni, kuid toovad voodisse põnevust ja erutust.