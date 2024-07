VIDEO Beebitüdruku juuksed maha ajanud ema põhjustas netis pahameelt

Videol on TikTokis üle kümne miljoni vaatamise ja kommentaare on samuti meeletult palju.

Noor ema postitas TikTokki video, kus juuksur tema viiekuuse pisitütre pea masinaga paljaks ajab. «Parim otsus ja teen seda uuesti, kui mul on kunagi rohkem lapsi sünnib,» kirjutas Paulina video pealkirjaks.

Vaatajad ei saanud selle teo vajadusest ja põhjusest aru ning paljud mõistsid Paulina otsuse teravalt hukka. Nad nimetasid seda veidraks ja arulagedaks. Kriitikalaviini alla mattunud noor ema selgitas, et tegu ei olnud usuliste või tervislike, vaid täiesti praktilise kaalutletud otsusega. Beebitüdruk oli magades paarist kohast oma õrnad juuksed maha hõõrunud ning laikude vältimiseks otsustas ema tita juuksed üldse maha ajada. «Need kasvavad tagasi vähemalt sama pikkadeks ja tihedateks,» vastas ta kritiseerijatele.

Pärast seda leidus ka neid, kes olid naise otsuse poolt ja meenutasid, et on ka ise lapsena ajutiselt kiilad olnud. «Pärast kasvasid pikemad ja paksemad juuksed, kui need enne olid,» väitis üks Paulina poolt olev naine.