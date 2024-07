ARMASTUS DIGIAJASTUL Kas see ongi vana kooli flirdi lõpp?

Kohtinguäpid on saanud kuumaks teemaks alates 1995. aastast rakenduse Match.com algusajast. Kohtinguäpid on tänaseni domineerinud meie enamike armueludes. Näib, et rakendused on üha enam võimust võtnud ja muutnud flirtimise ja suhtlemise meie jaoks keerulisemaks.

Seda kinnitavad ka noored ise: «Kui keegi arvab, et oled atraktiivne, küsib ta lihtsalt su Instagrami ja saadab DMi.» Selle asemel, et teha üksteisele komplimente. Tuleb tõdeda – tänapäeva rakendustepõhises maailmas on kohtingutel käimine haruldane.

Tutvumisrakenduste kasutamine on tõusuteel

Platvorm Match.com alustas umbes 100 000 kasutajaga, kuid 2015. aastaks on online-kohtingu tööstuse väärtus tõusnud kahe miljardini. Tinderi, Hinge ja teiste Match Groupi all olevate kohtinguäppide väärtus on 31,8 miljardit dollarit, Bumble'i väärtus aga on kuus miljardit dollarit. Kogu maailmas kasutab kohtinguäppe umbes 300 miljonit inimest.

Kohtinguäppide mõju flirtimisele

Paljude noorte, eriti aastatel 1996–2001 sündinud noorte jaoks katkestas pandeemia nende sotsiaalse arengu. Flirtimine, mis oli kunagi õpitud sotsiaalne oskus, jääb nüüd rakenduste mugavuse varju. Tutvumisrakendused keskenduvad ainult välisele kestale ja vähendavad sellega ehtsate suhtluste loomist.

Kuidas kommenteerivad noored ise olukorda?

Vaatamata kohtinguäppide populaarsusele, on paljud nende kasutajad ka ise väsinud. 2021. aastal teatas kuni 80 protsenti kasutajatest, et tunnevad end nende kasutamisel läbipõlenuna ja emotsionaalselt väsinuna. Äppide kasutamisest on saanud nagu osalise ajaga töö, kus kasutajatel on pealiskaudsete suhtluste meres tähenduslikke suhteid raske leida.