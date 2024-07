KOHUTAV TULEMUS «Nagu rasvakriidid!» 65 eurot maksnud maniküür valmistas valusa pettumuse

Colorado Springsist pärit Kaylyn Hill puhkes pärast küünehooldust autosse jõudes nutma. Loomulikult ei unustanud naine oma katastroofi jäädvustada.

Ta nuttis ja ütles, et ta on tulemuse pärast väga häiritud, kuigi ta ütles oma küünetehnikule, et need on super armsad ja andis talle isegi jootraha.

Oma TikToki kontol avaldatud videos, mis on kogunud üle 700 000 vaatamise, ütles Kaylyn, et ta nutab järgmised kuus aastat ja ei lase enam kunagi oma küüsi teha.

«See ei ole naljakas! Ma olen tegelikult väga häiritud,» tunnistas 23-aastane Kaylyn.

Naise sõnul on juhtunus osaliselt süüdi tema noorem õde, kes soovitas tal küünehooldusesse minna tehniku juurde, kes teeb hooldusi oma kodus.

«Ma vaatasin tema töid ja need nägid head välja. Me rääkisime sellest, mida ma tahan ja ta ütles, et saab seda teha.»

«Ilma pikema jututa: siin on minu küüned, mille eest ma just 70 dollarit (65 eurot) maksin ja mille ma täna õhtul ära võtan.»

Kaylyn näitas fotot, mida ta oli küünetehnikule inspiratsiooniks näidanud, millel olid täiuslikult maniküüritud mandlikujulised kroomitud viimistlusega ja värvilised tipud.

Seejärel filmis ta talle antud küüsi, mis olid ebaühtlased, laigulised ja kindlasti mitte kroomitud.

Läbi pisarate võrdles ta oma küüsi Crayola rasvakriitide ja Skittlesi kommidega.

«Need ei ole ühtlased. Mu pöidla peal on nii palju liimi ja ma ei saa seda maha. Nii et loodetavasti seletab see, miks ma nutan.»