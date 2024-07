KUIDAS KÄITUDA? «Ämm on mu mehesse armunud – ütleb, et mees on seksikas ja tahab temaga igasuguseid veidraid asju teha»

Redditisse tehtud postituses selgitas ta, et on juba oma mehega koos olnud üheksa aastat ja terve selle aja jooksul on mehe ema teda ebamugavalt tundma pannud, rääkides alati veidi siivutul toonil oma pojast.

Üks intsident olevat viinud naise täiesti endast välja. «See on mu tänane murdepunkt,» alustas naine. «Me magasime oma voodis. Ühel hetkel ärkasime selle peale, et kuulsime, et keegi nutab, nagu oleks midagi väga kohutavat juhtunud. Kui me silmad lahti tegime, nägime, et meie ees seisab mehe ema.»

Mees küsis emalt kohe, mis lahti on. «Mul oli just kohutavalt halb päev,» vastas ta, seejärel küsides vastu: «Kas sa saad minuga lebada, kuni ma sind hoian ja las ma nuusutan su juukseid?» «MIDA, mida mu kõrvad just kuulsid?!?!» ei suutnud naine ära imestada.

Hiljem täiendas naine postitust sellega, et nad ei ela ämmaga koos, vaid tal on võtmed, nii et ämm käib neil sisse-välja, mil iganes soovib.

Kas ämma käitumine on üle piiri?

Kentsakas situatsioon on pannud oma arvamust avaldama sajad Redditi kasutajad. «Kui te pole kunagi kuulnud terminit «emotsionaalne verepilastus», siis see on just see. Ja kui see on kestnud kogu elu, võib mehel olla väga raske end sellest lahti murda...»

«Ma arvan, et see pole küll nii lihtne, aga tal on vaja piirid seada. Tõesti väga raske on olla emmepoja ja sobimatult kiindunud vanem. Seda on raske ära tunda, isegi kui tunnete probleemi,» kirjutas teine.

Armas Postimehe lugeja, mida arvad sina sellest? Kas ema käitub ebasobilikult oma pojaga?