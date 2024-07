VAATA PILTE Mattel tõi turule maailma esimese pimeda Barbie

Seda, et Barbie on pime, rõhutavad mitmed aspektid tema välimuse juures. Nukul on käes valge kepp, mis on nägemispuudega inimeste jaoks vajalik liikumise abivahend. Ka nuku silmad on tavapärasest veidi erinevad ning vaatavad veidi üles ja väljapoole, pakis on kaasas ka silmi kaitsevad päikeseprillid. Nuku riietuses on kasutatud taktiilseid materjale ehk materjalid on katsudes erinevad, nii saavad ka nägemispuudega inimesed riietusest parema ettekujutuse, teatas Mattel ühismeedias avaldatud teates. Pakend peaks olema tavapärasest lihtsamini avatav ning sellel olev info on esitatud ka punktkirjas.