ŠOKK Valvekaamera paigaldanud pere sai ootamatute terviseprobleemide põhjusele jälile

Pärast üht reisi kahtlustasid pereema Samira ja isa Umar Abdullah veidi riknenud toidu söömist või kõhuviirust. Kuid siis jõudsid terviseprobleemid ka lasteni ja see pani meeleheitel vanemad lahendust leidma ning tegutsema, kirjutab LADBible . Kogu pere tundis end teadmata põhjusel halvasti.

Nad paigaldasid koju välisukse kõrvale lillepotti valvekaamera ja ühelt väljasõidult koju jõudes vaatasid nad kaamera salvestused üle ning said šoki, sest selgus, mis pere ränkade tervisemurede põhjuseks oli.

Šokeeriv avastus

Paar väitis, et kaamera jäädvustas 36-aastase allkorruse naabri Xuming Li-i, kes pritsis nende välisuksele ja uksepiitadele tundmatut vedelikku. Analüüsidest selgus, et tegu oli mürgise kemikaaliga, opioidide metadooni ja hüdrokodooni segu.

Väidetavalt oli Li korduvalt korteriomanikule kaevanud, et tema korterisse kostab naabrite müra ja imiku nutt. Omanik oli uurinud, milles asi, ja tuvastas, et tema hinnangul on kaebus alusetu ning probleeme pole. Siis otsustaski Li ise noorele perele kätte maksta ning peab selle eest nüüd vastutust ja tõenäoliselt ka karistust kandma.