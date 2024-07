KÕHE AVASTUS Donald Trumpi tulistajal ja Kate Middletonil on hirmutav seos

Trumpi tulistamise järgsel päeval viibisid kuningas Charles III ja kuninganna Camilla asjaajamisel Jerseys, kus nad eskorditi turvaohu tõttu hotelli. Kui tehti kindlaks, et ümbrus on ohutu, sai paar oma toiminguid jätkata. «Olen kindel, et Ameerikas toimuvate sündmuste tõttu on turvalisus kõrgendatud tähelepanu all,» ütles BBC endine kuninglik korrespondent Michael Cole. Ta märkis aga, et Charles on sellise turvaprobleemiga harjunud. Siiski võib kindel olla, et kuningliku perekonna kaitsmise eest vastutavad isikud on võtnud teadmiseks mõrvakatse Ameerikas ja et tulistaja uuris ka Kate Middletoni kohta, vahendab The List.