VAIDLUSED PÄIKESEKREEMI ÜLE Millised on ekspertide hinnangud ülikõrge päikesekaitse kohta?

Dermatoloog Sommerland lisab, et kui SPF 100 blokeerib 99 protsenti UV-kiirtest, siis SPF 50 98 protsenti ja SPF 30 97. Erinevus on minimaalne, mis tähendab, et kõrgem SPF tase ei ole alati vajalik, kuid selle iga mõne tunni tagant uuesti peale määrimine on.