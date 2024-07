SÜDAMLIKUD LOOD Üle 50 aasta abielus olnud Milvi ja Matti: muidu me ei oleks nii kauaks kokku jäänud

Nii nad siis läksid, langevate tähtede keskel, ja sõitsid üle järve oma laagrikohta. «Kui ma nüüd langevaid tähti meelde tuletan, siis olen neilt alati armastust soovinud – see tähendab, et nii mina ise oskaksin niimoodi kõigesse suhtuda kui ka seda, et keegi võiks mind armastada. Sellist soovi olen ikka korranud ja see on mind aidanud,» tõdeb Tiiu.