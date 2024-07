Sissejuhatuseks rääkis lauljatar Sissi Nylia Benita, kuidas poolteist aastat tagasi alustas ta enda sisemise naise leidmise teekonda. Ta ütles, et tal on hea meel, et on oma sisemise naiseliku väe leidnud, kuid ometi peab seda ikka kutsuma teekonnaks – see ei tule iseenesest. Meile ei ole sünnist saati kaasa antud uhkustunnet selle üle, et oleme naised. Sissi rääkis ka, kuidas oli kaua elanud teiste ootuste järgi ja ühel ööl tabas teda sellepärast tuline viha. Sel ööl sündis laul «Queen», mille ta kandis tõesti väga võimsalt ette – esitusest peegeldus hästi tema sisemine naiselik vägi.