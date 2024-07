Endine kuulus pornostaar paljastab jahmatava põhjuse, miks ta otsustas teha karjääripöörde

Vaatamata sellele, et Lana Rhoades (27) lõpetas 2017. aastal professionaalse pornokarjääri, on ta sellegipoolest suutnud teha endale nime.

Ühel hetkel oli Lana täiskasvanutele mõeldud saidil Pornhub kõige otsitum näitlejanna, kelle videoid on vaadatud kokku 345 miljonit korda. Hiljem on Lana väitnud, et suurem osa tema videote sisust on filmitud kahe- kuni neljakuuse perioodi jooksul.

Lana eesmärk liituda täiskasvanute tööstusega oli olnud kauaaegne unistus. «Arvan, et olin 14, kui mul see idee tuli,» sõnab ta Logan Pauli ja Mike Majlaki podcast'is Impaulsive.

Vastus jättis noormehed sõnatuks, kuid Lana jäi enesekindlaks, sest teadis, et selles valdkonnas võib ta olla edukas ning tema sõnul tuleb teha seda, milles oled hea, alati maksimaalse tulemusega.

Kooliajal ei mõistnud Lanat keegi, kui teemaks tulid tema unistused. «Ilmselt vajad sa teraapiat,» vastasid kõik õpetajad ja eakaaslased ühest suust.

Arvestades seda, et Lanal on õnnestunud koguda sotsiaalmeedias miljoneid jälgijaid, tehes põhitöö kõrvalt ka taskuhäälingusaadete ühisjuhtimist, näib, et ta on aja jooksul suhtumist pornotööstuse kohta muutnud.

Viimastel aastatel on Lana olnud avameelne ja tunnistanud, et sellel kõigel on ta vaimsele tervisele olnud kahjulik mõju ja ta soovib, et kõik tema videod oleksid internetist jäädavalt kustutatud.

«Olles 18- või 19-aastane tüdruk, sa lihtsalt ei tea, kuidas öelda «ei» ja tahad teha kõiki õnnelikuks,» kommenteerib ta.

Lana Rhoades lõpetas pornotööstusega töösuhted 2017. aastal pärast seda, kui otsustas hakata tootma sisu Instagramis. «Igaüks võib teha seda, mida ta tahab, aga ma lihtsalt ei usu, et see valdkond oleks minu enda jaoks parim tehtud otsus,» võtab ta lühidalt oma karjääritee kokku.

Kuigi Rhoades pole siiani avalikustanud, kes on tema lapse isa, naudib ta tänasel päeval emaduse rõõme täiel rinnal ja tegeleb peamiselt sisuloome ja modellindusega. Ta on õnnelikum kui kunagi varem.