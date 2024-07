Maailma kuulsaim optiline illusioon - kumba naist sina pildil näed?

Inimesed on hämmeldunudkaht naist ühendavast joonistuses, mille puhul enamik inimesi kinnitavad, et näevad vaid üht. Pildil on kujutatud noort naist, kes kannab lopsaka kaunistusega kübarat ja loori, tema nägu on pööratud kaugusesse vaatama ja tal on seljas koheva kraega mantel.