TÕDE NAHA TERVISEST Ekspert lükkab ümber eestlannade seas levinud vead igapäevases nahahooduses

Ainomäe ei laida seda nippi maha, kuid soovitab olla ettevaatlik ja mõningaid reegleid järgida. «Jääkuubikutel on nahka jahutav ja ergutav efekt ja on teada, et külmaga saab turseid leevendada. Seega kui hommikul on silmaalused turses, siis jääkuubikud aitavad turset alandada küll. Kindlasti tuleks jää aga nahale panna läbi räti – mitte otse näole, kuna muidu võib tekkida nahal hoopis külmakahjustus. Samuti mõjub jahe temperatuur nahale ergutavalt – see elavdab ainevahetust ja vereringet. Ka teatud nahahooldustooteid, näiteks silmaseerumeid või kreeme võiks eriti suvisel ajal hoida külmikus et lisada tootele värskendavat mõju. Seega võiksid jääkuubikud ja külmaprotseduurid olla kindlasti osa elustiilist või ilurutiinist, aga ainult jääkuubikule lootma jääda pole mõtet.»

Siinkohal on ekspert resoluutsem ja lükkab selle väite ümber. Ka on tema sõnul see eksiarvamus üsna sage ning selle müüdi järgijaid tuleb kosmeetikutel nende igapäevatöös üsna sageli ette. «Minu arusaam mitsellaarveest on see, et see on mõeldud eelkõige meigi eemaldamiseks ning ma võrdleksin seda seebiveega. Et nahale tõhus puhastus tagada, võiks siiski kasutada igapäevases nahahoolduses nahapuhastuseks ette nähtud toodet (näiteks puhastusvahtu või piima jne). Peale naha puhastust on väga tõhus ja meeldiv eemaldada mustuse jäägid toonikuga, mis mõjub nahale tasakaalustavalt ja ka värskendavalt. Lisaks võiks kord nädalas nahka ka koorida. Ka kosmeetikute ja teiste nahahoolduse spetsialistidega suheldes on olnud kommentaare, et kliendid, kes näo puhastamiseks vaid mitsellaarvett kasutavad, nende nahad ei ole puhtad muudest jääkainetest ja vajavad kosmeetikakabinetis tugevamat pühendumist naha puhastusele.»