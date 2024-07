TEEME SELGEKS Kas seks menstruatsiooni ajal on ohutu ja nauditav?

Kui sina ja su partner olete menstruatsiooni ajal seksimisest huvitatud, pole põhjust seda mitte teha. Kõigest 3–30 protsenti seksuaalselt aktiivsetest naistest harrastab menstruatsiooni ajal intiimelu, sest suurem enamik arvab, et see on tabu.

Kas see on ohutu? «Jah, menstruatsiooni ajal seksimine on ohutu,» ütleb Ameerika Ühendriikides Georgia osariigis sünnitusabi ja günekoloogia spetsialistina töötav Renita White.

Menstruatsiooni ajal seksimise plussid

Menstruatsiooniveri vähendab hõõrdumist ja muudab penetratiivse seksi nauditavamaks. Samuti vabastab keha seksi ajal hea enesetunde kemikaale, mida nimetatakse endorfiinideks, mis võivad menstruatsioonivalusid leevendada. Mõnel naisel on menstruatsiooni ajal suurem libiido ning seks võib olla tänu suurenenud verevoolule hoopiski nauditavam.

Võimalikud probleemid

Seks menstruatsiooni ajal võib olla ebahügieeniline, kuid see on loomulik ja ohutu. Selleks võib kasutusele võtta vastavad ettevaatusabinõud, näiteks voodis tumeda rätiku kasutamine või seks duši all.

Menstruatsiooni ajal on endiselt võimalik saada suguhaigusi, seega kasutage kondoomi või muid kaitsevahendeid.

Kuigi rasedaks jäämine menstruatsiooni ajal on vähem tõenäoline, pole see võimatu, kasutada tuleb rasestumisvastaseid vahendeid.

Näpunäiteid nauditavamaks seksiks

Räägi oma partneriga enne seksuaalvahekorda, et mõlemad tunneksid end mugavalt ja teaksid, mida oodata.

Segaduse vältimiseks kasuta tumedat rätikut või vanu linu, et mitte rikkuda voodipesu.

Enne penetratiivset seksi eemalda menstruatsioonitooted, nagu tampoon või menstruatsioonikupp.

Katseta erinevaid poose! Hormoonid võivad menstruatsiooni ajal muuta seksi tundlikuks. Proovi erinevaid positsioone, et leida, mis on mõlema jaoks mugav.

Menstruatsiooni ajal seksimine on põnev ja nauditav kogemus nii kaua, kuni sina ja su partner olete mõlemad samal lainel. Kui oled endiselt kahtlev, võta aega, et mõelda, mis sulle ja su partnerile sobib ning ära unusta suhtlemise tähtsust.