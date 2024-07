KLÕPS Prints George'ist avaldati sünnipäeva puhul uhke pilt: kõik märkavad selle juures ühtsama detaili

Kensingtoni palee sotsiaalmeedia lehtedel jagatud fotol on näha, kuidas oma isa prints Williami järel Briti troonipärimisjärjekorras teine olev George näeb väga täiskasvanulik välja, tal on seljas ülikond ja juuksed on kammitud viisakalt ühele küljele. Toreda pildi tegi tema fotograafiat armastav ema, printsess Kate.